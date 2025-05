Mella Juve anche i bianconeri si iscrivono alla corsa per l’ala del Deportivo La Coruna! Tutti i dettagli

Mella Juve: la Juventus si prepara a sfidare la concorrenza per assicurarsi l'ala del Deportivo La Coruna. Scopri tutti i dettagli e le ultime novità sul calciomercato bianconero, con aggiornamenti cruciali per la prossima sessione. La Vecchia Signora è pronta a muoversi sul mercato!

MellaJuve, anche i bianconeri si iscrivonoallacorsa per l’ala del Deportivo La Coruna! Tutti i dettagli e le ultimissime novità sulla Vecchia SignoraArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Juve, che nel corso della prossima sessione estiva dovrà rinforzarsi molto anche per quanto riguarda le corsie esterne.Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i bianconeri avrebbero messo gli occhi su David Mella, esterno d’attacco di proprietà del Deportivo La Coruna. Da vedere se e come potrà evolvere questa pista. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mella Juve, anche i bianconeri si iscrivono alla corsa per l’ala del Deportivo La Coruna! Tutti i dettagli

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Juve mette gli occhi sui gioiellini del Deportivo: Hernandez e Mella nel mirino - Non solo Victor Osimhen (Napoli) e Sandro Tonali (Newcastle), i grandi obiettivi in cima alla lista della Signora per l’estate 2025: Champions permettendo. In attesa di vedere come finirà la volata pe ... 🔗gazzetta.it

Calciomercato Juve, grande pesca in Spagna! Da Gutierrez a due gioiellini del Deportivo: concorrenza, cifre e tutti i dettagli - Calciomercato Juve, grande pesca in Spagna per la prossima sessione di mercato: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri Il calciomercato Juve mette gli occhi in Spagna in vista della prossi ... 🔗juventusnews24.com

Juve, che occasione persa: ora il destino Champions non è più nelle mani dei bianconeri - Dopo Bologna, la Juventus conquista un altro punticino all'Olimpico contro la Lazio ma ancora una volta è il rammarico a prevalere, perché contro i ragazzi di Baroni i bianconeri hanno lasciato ... 🔗sportmediaset.mediaset.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Verona-Juve 0-3 - doppietta Vlahovic e gol di Savona: bianconeri primi da soli

Il gol stappa definitivamente la partita e consente alla formazione di Motta di giocare in scioltezza.