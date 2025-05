Mélenchon | Il capitalismo ha fallito la socialdemocrazia non funziona Ora ci vuole una rivoluzione popolare

Jean-Luc Mélenchon dice che il capitalismo ha fallito e la socialdemocrazia non funzione. Per il leader di France Insoumise ora ci vuole una ribellione. O meglio: una rivoluzionepopolare. Lo scrive in «Ribellatevi!» (Meltemi editore) e ne parla oggi in un’intervista con il Corriere della Sera: «La ribellione, o l’ insoumission, è la grande tradizione italiana e francese del rifiuto dell’evidenza, della scelta del conflitto intellettuale. È un punto di vista fecondo, creativo. Non è disordine». Mentre essere di sinistra «significa prima di tutto affermare che non c’è potere al di sopra della sovranità del popolo. Noi siamo fuori da qualsiasi idea di avanguardismo rivoluzionario. Prima l’opposizione era borghesi contro proletari. Oggi è oligarchia contro popolo».Oligarchia contro popoloMélenchon spiega la differenza tra la France Insoumise e il Rassemblement National: «La nostra definizione di popolo deriva dalle relazioni sociali. 🔗Leggi su Open.online

Elezioni Francia - Melenchon: Macron sconfitto - chiami NFP al governo

Abbiamo ottenuto un risultato che ci dicevano fosse impossibile, dice il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, commentando a caldo le prime proiezioni che indicano un'affermazione del Nuovo Fronte Popolare (Nfp), il blocco di sinistra di cui Lfi fa parte.