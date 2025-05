Meghan Markle assume un’ex dipendente di Bill Gates | ecco chi è la super esperta di gestione di operazioni ad alto rischio per individui con patrimonio elevatissimo

Meghan Markle amplia il suo team con l'assunzione di Sarah Fosmo, un'ex dipendente di Bill Gates esperta nella gestione di operazioni ad alto rischio per clienti facoltosi. A 45 anni, Fosmo porta un curriculum di prestigio, dimostrando che Markle è determinata a far crescere la sua attività imprenditoriale con professionisti di prim'ordine.

MeghanMarkle fa sul serio e, per gestire la sua crescente attività imprenditoriale, ha ingaggiato una professionista di alto profilo con un curriculum di tutto rispetto. Si tratta di Sarah Fosmo, 45 anni, ex dipendente di BillGates, che è stata nominata, come riporta in esclusiva Page Six, capo dello staff personale della Duchessa del Sussex. Un ruolo cruciale per supportare Meghan in quello che fonti vicine alla coppia definiscono un delicato “periodo dinamico di crescita”. La Fosmo, infatti, dovrà sovrintendere al lancio e allo sviluppo dei nuovi ambiziosi progetti di Meghan: la serie Netflix dedicata al lifestyle “With Love, Meghan“, la sua linea di prodotti “As Ever” e il nuovo podcast “Confessions of a Female Founder”.Il profilo di Sarah Fosmo è quello di una manager esperta e abituata a operare in contesti complessi e ad alta pressione. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it