Medioriente | Trump nostra operazione militare contro Houthi è terminata

Donald Trump ha annunciato la conclusione dell'operazione militare contro gli Houthi, a seguito di un accordo da parte loro per fermare gli attacchi alle navi commerciali. La dichiarazione è stata rilasciata durante il suo intervento allo U.S.-Saudi Investment Forum a Riyad, sottolineando un cambiamento significativo nel panorama geopolitico del Medio Oriente.

Washington (Usa), 13 mag. (LaPresse) – “Gli Houthi hanno concordato solo pochi giorni fa di cessare di colpire le navi commerciali, e così la nostraoperazione è terminata”. E’ un passaggio del discorso che Donald Trump sta pronunciando a Riyad allo U.S.-Saudi Investment Forum. È stato un uso rapido, feroce, deciso ed estremamente efficace della forza militare: li abbiamo colpiti duramente, abbiamo ottenuto ciò per cui eravamo venuti e poi ce ne siamo andati”, aggiunge il presidente Usa. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Trump, nostra operazione militare contro Houthi è terminata

