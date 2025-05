Medioriente | Trump futuro di pace e sicurezza è alla nostra portata

Washington, 13 mag. (LaPresse) – "Dopo decenni di conflitti, siamo vicini a realizzare il sogno di pace e sicurezza nel Medio Oriente", ha dichiarato Trump. Un futuro di armonia e opportunità è ora possibile, promettendo innovazione e successi per le generazioni a venire. L'ottimismo si diffonde, mentre si aprono nuove strade per la stabilità nella regione.

Washington (Usa), 13 mag. (LaPresse) – "Dopo tanti decenni di conflitto, finalmente è allanostraportata raggiungere il futuro che le generazioni prima di noi potevano solo sognare: una terra di pace, sicurezza, armonia, opportunità, innovazione e successi proprio qui in Medio Oriente". Lo ha detto Donald Trump nel discorso che sta pronunciando a Ryad allo US-Saudi Investment Forum.

