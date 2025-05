Medioriente | Netanyahu in prossimi giorni entreremo a Gaza con forza

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che nei prossimi giorni le forze israeliane entreranno nella Striscia di Gaza con determinazione, mirate a terminare l'operazione contro Hamas. L’annuncio è avvenuto durante un incontro con riservisti feriti, dove ha lodato il loro coraggio e il loro sacrificio.

Milano, 13 mag. (LaPresse) – “Nei prossimigiornientreremo” nella Striscia di Gaza “con tutte le nostre forze per completare l’operazione e sconfiggere Hamas”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, incontrando un gruppo di riservisti feriti in guerra. “Voi siete un esempio e un modello da seguire, e con il vostro spirito stiamo andando verso la vittoria completa”, ha aggiunto Netanyahu, secondo quanto riferito dall’emittente Kan. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu, in prossimi giorni entreremo a Gaza con forza

Ne parlano su altre fonti

Medioriente: Netanyahu, in prossimi giorni entreremo a Gaza con forza - Milano, 13 mag. (LaPresse) – “Nei prossimi giorni entreremo” nella Striscia di Gaza “con tutte le nostre forze per completare l’operazione e sconfiggere Hamas”. Lo ha detto il premier israeliano, Benj ... 🔗msn.com

Netanyahu: "Entreremo con tutta la nostra forza a Gaza nei prossimi giorni, non ci sono le condizioni per fermare la guerra" - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 585. Netanyahu avverte: l'esercito di Tel Aviv entrerà a Gaza con tutta la sua forza nei pr ... 🔗msn.com

Medio Oriente Netanyahu annuncia: «Entreremo con forza a Gaza nei prossimi giorni» - L'esercito israeliano entrerà a Gaza «con tutta la sua forza» nei prossimi giorni. Lo ha annunciato il premier israeliano Benyamin Netanyahu, affermando che «non vede uno scenario in cui possiamo ferm ... 🔗bluewin.ch

Potrebbe interessarti su Zazoom

Naftali Bennett con Benjamin Netanyahu, ma non basta

Naftali Bennett, il leader del partito Yamina (in ebraico per "destra"), si è detto pronto a sostenere il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella formazione di un nuovo governo.