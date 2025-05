Medioriente | media attivista pro Trump intermediario con Hamas per ostaggio Usa

Nell'intricato scenario del Medio Oriente, i negoziati segreti per il rilascio di Edan Alexander hanno visto come protagonista Bishara Bahbah, attivista pro-Trump ed ex leader di 'Arab Americans for Trump'. La comunicazione tra un funzionario di Hamas e Bahbah ha avviato un processo che solleva interrogativi sulle dinamiche geopolitiche e sull'influenza degli attori non convenzionali.

Milano, 13 mag. (LaPresse) – I negoziati segreti che hanno portato al rilascio di Edan Alexander sono iniziati con un messaggio inviato da un funzionario di Hamas a Bishara Bahbah, attivista pro-Trump ex leader di ‘Arab Americans for Trump’. Lo riferisce il giornalista Barak Ravid in un articolo sulla testata Axios, citando due funzionari israeliani, uno palestinese e uno statunitense. Secondo quanto ricostruito da Axios, Hamas stava cercando un modo per convincere il presidente Trump a esercitare maggiori pressioni su Israele, mentre il team di Trump era intenzionato a liberare l’ultimo statunitense ancora ostaggio a Gaza. Bahbah, uomo d’affari palestinese-americano che ha aiutato Trump a conquistare consensi tra gli elettori arabi nel 2024, è diventato l’intermediario. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, attivista pro Trump intermediario con Hamas per ostaggio Usa

