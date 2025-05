Medioriente l’arrivo di Trump in Arabia Saudita

Donald Trump è atterrato in Arabia Saudita, dando inizio al suo viaggio nel Medioriente, incentrato sulle crescenti crisi regionali. Durante questo incontro con il principe ereditario Mohammad bin Salman, i due leader affronteranno questioni cruciali legate alla sicurezza e alla stabilità della zona, cercando di rafforzare i legami tra Stati Uniti e Arabia Saudita.

Donald Trump è atterrato in ArabiaSaudita: è la prima delle tre tappe del viaggio in Medioriente volto ad affrontare le molteplici crisi e i conflitti nella regione. Il presidente americano incontrerà il principe ereditario Mohammad bin Salman. I due discuteranno degli sforzi degli Stati Uniti per smantellare il programma nucleare iraniano, della guerra a Gaza e di altri temi. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente, l’arrivo di Trump in Arabia Saudita

Su questo argomento da altre fonti

Medioriente, l’arrivo di Trump in Arabia Saudita - Donald Trump è atterrato in Arabia Saudita: è la prima delle tre tappe del viaggio in Medioriente volto ad affrontare le molteplici crisi e i conflitti nella ... 🔗lapresse.it

Medioriente, Trump è atterrato in Arabia Saudita: al via il tour diplomatico - Si tratta del primo importante viaggio diplomatico all'estero del secondo mandato del presidente statunitense. Riad rappresenta la prima tappa del tour del tycoon, che è atteso anche in Qatar e negli ... 🔗tg24.sky.it

Medioriente: Trump arrivato in Arabia Saudita - Roma, 13 mag. (LaPresse/AP) - Il presidente Usa Donald Trump è atterrato in Arabia Saudita. Ne dà notizia Fox News che ha trasmesso le immagini dell'arrivo ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donald Trump insiste: Ci vogliono rubare le elezioni!

Un giudice della Georgia ha respinto la causa intentata dal Partito Repubblicano di Stato e dalla campagna del presidente Donald Trump per elaborare le schede elettorali per corrispondenza.