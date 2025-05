Medio Oriente Trump in Qatar Colpito ospedale Khan Yunis

Nel contesto teso del Medio Oriente, l'ospedale di Khan Younis è stato colpito da attacchi israeliani, mentre Donald Trump avvia il suo viaggio in Qatar per mediare nella crisi regionale e stringere accordi economici. Analisi e aggiornamenti a cura di Maurizio Di Schino.

MedioOriente. L’ospedale di Kan Younis è stato Colpito dagli israeliani, mentre Trump ha iniziato il suo viaggio nei paesi arabi per una mediazione nella crisi della regione e per affari. Servizio di Maurizio Di Schino. MedioOriente, Trump in Qatar. ColpitoospedaleKhanYunis TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, Trump in Qatar. Colpito ospedale Khan Yunis

