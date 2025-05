Medio Oriente Netanyahu | Cerchiamo Paesi che accolgano i cittadini di Gaza

In un contesto di crescente tensione, il premier israeliano Netanyahu ha annunciato l'intenzione di cercare paesi disposti ad accogliere i cittadini di Gaza. Nel frattempo, l'Iran ha respinto qualsiasi coinvolgimento nell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Tel Aviv, mentre Israele promette ritorsioni, sottolineando il ruolo di Teheran nel conflitto.

L'Iran ha invece negato il suo coinvolgimento nell'attacco degli Houthi all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Israele ha promesso vendetta anche contro Teheran, chiarendo che senza il loro supporto tale operazione non sarebbe stata possibile

