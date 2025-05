Medio Oriente Card Pizzaballa | mi auguro visita Trump porti sviluppi

Il Cardinale Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, ha espresso speranze sulla visita di Trump nel Medio Oriente, auspicando che possa portare a sviluppi positivi per la regione. Le sue parole, riportate nel corso di un incontro con la stampa, offrono un'importante riflessione sul futuro politico e sociale dell'area. Servizio di Alessandra Buzzetti.

Sul MedioOriente, le parole del Cardinale, Patriarca latino di Gerusalemme, che ha incontrato la stampa nel primo pomeriggio. Servizio di Alessandra Buzzetti.

Pizzaballa: "Un viaggio in Medio Oriente credo sia una priorita' per il Papa" - 'Credo che il Medio Oriente, la Terra Santa particolarmente, sia una delle priorita' nella lista dei viaggi da fare per il papa. Non abbiamo ... 🔗notizie.tiscali.it

Il cardinale Pizzaballa: "Spero Trump porti sviluppi positivi per Gaza" - «Mi auguro che la visita in Medio Oriente del presidente Donald Trump possa portare sviluppi positivi e diversi in questo ginepraio, in questa situazione dolorosissima e soprattutto che si possa affro ... 🔗msn.com

Pizzaballa: «Il Papa in Medio Oriente? Credo sia nella lista dei viaggi da fare» - «So che Nicea è prevista, per ovvie ragioni. Il Medio Oriente, la Terra Santa in particolare, è una delle priorità. Ne parleremo» ... 🔗msn.com

