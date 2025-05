Medaglia d’argento per il De Cecco al concorso nazionale CombiGuru Challenge e a Cooking Quiz internazionale

L'istituto alberghiero e turistico “De Cecco” di Pescara ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento al concorso nazionale CombiGuru Challenge, tenutosi a Padova, e ha brillato anche nel Cooking Quiz internazionale. La dirigente ha ufficializzato il traguardo, sottolineando l'impegno e la passione dei giovani chef in competizione.

L'istituto alberghiero e turistico "De Cecco" di Pescara si è aggiudicato l'argento alla competizione nazionaleCombiGuruChallenge svoltasi a Padova, la più importante gara di cucina tra istituti alberghieri, ideata dalla Unox S.p.a.A ufficializzare il risultato ottenuto è stata la dirigente.

