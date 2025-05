Medaglia d’argento per il De Cecco al concorso nazionale CombiGuru Challenge e a Cooking Quiz internazionale

L'istituto alberghiero e turistico "De Cecco" di Pescara ha brillato al concorso nazionale CombiGuru Challenge, conquistando una prestigiosa medaglia d'argento. La competizione, svoltasi a Padova e organizzata da Unox S.p.a., rappresenta un'importante vetrina per le scuole di cucina. La dirigente ha ufficializzato con orgoglio questo significativo traguardo per gli studenti e la formazione gastronomica dell'istituto.

L’istituto alberghiero e turistico “De Cecco” di Pescara si è aggiudicato l’argento alla competizione nazionale CombiGuru Challenge svoltasi a Padova, la più importante gara di cucina tra istituti alberghieri, ideata dalla Unox S.p.a. A ufficializzare il risultato ottenuto è stata la dirigente. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Medaglia d’argento per il “De Cecco” al concorso nazionale CombiGuru Challenge e a Cooking Quiz internazionale

Cosa riportano altre fonti

‘Medaglia d’argento al valore civile’ sul sito della Provincia

Da ilrestodelcarlino.it: "Medaglia d’Argento al Merito Civile". Questa la dicitura che comparirà sul sito della provincia di Pesaro e Urbino, sotto l’intestazione dell’ente, proprio in occasione dei vent’anni dal ...

Zaynab Dosso, medaglia d'argento ai Mondiali indoor di Nanchino nei 60 metri

Scrive msn.com: Zaynab Dosso vince la medaglia d'argento nei 60 metri ai Mondiali indoor di atletica leggera a Nanchino. Con il tempo di 7''06 l'azzurra ha conquistato il secondo posto, al termine di una grande gara.

Sharin Judo: Laura De Martino seconda in Coppa Italia di A2, bravi i giovanissimi a Cavagnolo

Si legge su msn.com: Savona. Grande domenica per lo Sharin Judo che porta a Savona la medaglia di argento della Coppa Italia di A2, tenutasi a Napoli, con Laura De Martino ed ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

PlayStation partner della Nazionale Italiana di calcio

Quando ci sono in gioco le emozioni non ci sono limiti Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare la partnership con FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), che elegge PlayStation a console partner ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio per tutto il 2021.