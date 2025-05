La meccatronica si conferma motore dell'occupazione nel Made in Italy, con ben 160.182 assunzioni previste tra il 2024 e il 2028. Grazie a stime di Unioncamere e del ministero del Lavoro, emerge una filiera in continua crescita, simbolo di innovazione e competitività nel panorama delle eccellenze italiane.

Nel panorama delle eccellenze del Made in Italy emerge una filiera particolarmente dinamica e in crescita: la Meccatronica. Secondo le stime elaborate da Unioncamere, dal ministero del Lavoro e dalle analisi del Sistema Informativo Excelsior, si prevede che, tra il 2024 e il 2028, questo settore genererà il maggior numero di opportunità occupazionali rispetto ad . L'articolo Meccatronica guida l’occupazione Made in Italy con 160-182mila assunzioni tra 2024 e 2028 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it