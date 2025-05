MBS a Riad con Musk Altman e Zuckerberg; Trump affronta Gaza e nucleare iraniano

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha ospitato a Riad importanti figure della tecnologia, tra cui Elon Musk e Mark Zuckerberg, riflettendo su temi globali come la crisi di Gaza e il nucleare iraniano. Questo incontro strategico sottolinea il crescente ruolo dell'Arabia Saudita nel panorama geopolitico e tecnologico mondiale.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha recentemente accolto prestigiosi rappresentanti del mondo della tecnologia nella storica sede della Corte reale di Riad. Durante questo incontro, il principe ha condiviso il momento con esponenti come Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, Jensen Huang, capo di Nvidia, e Sam Altman, leader di Open AI.

Trump è in Arabia Saudita, firma un accordo strategico con bin Salman

Da ansa.it: Giornata fitta di appuntamenti a Riad, presenti anche Musk, Altman e Huang. Poi il presidente Usa andrà in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti (ANSA) ...

Trump è in Arabia Saudita: 'Possiamo raggiungere la pace'

Scrive ansa.it: Giornata fitta di appuntamenti a Riad, vertice con bin Salman, accordo da 142 miliardi per le armi Usa. Poi andrà in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, domani anche un incontro con il siriano al Jolan ...

Trump a Riad tra visita di Stato e affari: da Musk a Infantino tutti a raccolta dal presidente

Scrive informazione.it: Trump a Riad tra visita di Stato e affari: da Musk a Infantino tutti a raccolta dal presidente Donald Trump è arrivato a Riad per l'attesa visita in Medio Oriente che oltre che in Arabia Saudita lo po ...

