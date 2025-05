Mazzata De Laurentiis è tutto ufficiale | che caos

La situazione per la famiglia De Laurentiis si complica: in attesa della sfida tra Napoli e Parma, arriva una brutta mazzata. Dopo la sconfitta contro il Genoa, il Napoli ha perso un’importante opportunità di fare punti nelle ultime tre partite, mettendo a rischio la stagione. Il clima è teso e le aspettative sono alte.

Per la famiglia De Laurentiis, in attesa della gara del Napoli contro il Parma, bisogna segnalare una brutta mazzata. Il Napoli contro il Genoa, di fatto, ha gettato la grande occasione di pareggiare una delle ultime tre partite di questo campionato. Quella contro i rossoblù, almeno sulla carta, era quella più semplice rispetto alle prossime due gare, ovvero quella in trasferta contro il Parma e quella casalinga contro il Cagliari. Dopo il 2-2 rimediato domenica scorsa contro il Genoa, di fatto, tra i tifosi del Napoli c’è tantissima paura di perdere uno scudetto che sembrava ormai già acquisito. Gli azzurri sono ora attesi dalla gara contro il Parma, ma prima per Aurelio De Laurentiis bisogna registrare una brutta mazzata. Il Bari di De Laurentiis non si è qualificato per i play-off: è tutto ufficiale. 🔗Leggi su Spazionapoli.it