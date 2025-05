Maysoon Majidi scafista per lo Stato italiano | assolta dopo 300 giorni

Il 31 dicembre 2023, Maysoon Majidi, regista e attivista curdo-iraniana, sbarca a Gabella, Crotone, con 75 migranti. Fuggita dalle carceri iraniane, viene arrestata dalla Guardia di Finanza con l'accusa di essere una scafista. Dopo 300 giorni di detenzione, la sua innocenza viene finalmente riconosciuta, restituendole la libertà e la speranza.

Il 31 dicembre 2023 MaysoonMajidi sbarca a Gabella, frazione di Crotone, su un’imbarcazione con 75 migranti. È una regista e attivista curdo-iraniana di 29 anni, in fuga dalle carceri iraniane e dal regime che l’ha già perseguitata. Quel giorno viene arrestata dalla Guardia di Finanza con l’accusa di essere la scafista. Resterà in carcere 300 giorni, tra Castrovillari e Reggio Calabria. Il 5 febbraio 2025 sarà assolta con formula piena: “per non aver commesso il fatto”.Nel mezzo, un processo fondato su dichiarazioni rivelatesi inattendibili, video amatoriali interpretati come prove e una traduzione sbagliata usata come indizio. Le accuse della Procura di Crotone – inizialmente pesantissime – si sgretolano a ogni udienza. Il capitano turco dell’imbarcazione nega di averla mai conosciuta prima del viaggio. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Maysoon Majidi, scafista per lo Stato italiano: assolta dopo 300 giorni

Cosa riportano altre fonti

