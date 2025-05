Maxischermo a San Siro il sindaco Sala conferma la nostra indiscrezione

Il sindaco Sala ha confermato l'indiscrezione: un maxischermo sarà allestito a San Siro per trasmettere la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, il 31 maggio. Milano si prepara a vivere un'esperienza indimenticabile, offrendo ai tifosi la possibilità di condividere l'emozione del match, anche da lontano.

La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera, potrebbe essere vissuta in un’atmosfera unica non solo per chi sarà presente all’Allianz Arena, ma anche per i tifosi che decideranno di restare a Milano. Il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, ha infatti annunciato che è in corso un dialogo per allestire un Maxischermo a San Siro, permettendo a migliaia di tifosi di seguire la partita insieme.Intervenuto ai microfoni di RTL 102.5, Sala ha spiegato che l’idea è ancora in fase di definizione, ma le intenzioni sono chiare: “Stiamo discutendo con l’Inter, anche attraverso la prefettura. Non è ancora una notizia ufficiale, ma è un’intenzione chiara quella di mettere un Maxischermo a San Siro e garantire che decine di migliaia di persone possano vedere la partita”. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Maxischermo a San Siro, il sindaco Sala conferma la nostra indiscrezione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Per la finale di Champions League tra Inter e Psg ipotesi maxischermo a San Siro, l'annuncio di Sala - Maxischermo a San Siro per la finale di Champions League tra Inter e Psg, il sindaco di Milano Beppe Sala conferma le trattative in corso ... 🔗virgilio.it

Sala: "Maxischermo a San Siro per PSG-Inter? Ecco cosa faremo. Ne stiamo parlando coi nerazzurri e..." - La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter potrebbe essere vissuta in uno stadio non solo dal vivo da chi partirà per Monaco di Baviera, ma anche per chi deciderà di restare a Milan ... 🔗msn.com

Finale di Champions Inter-Psg: il Comune vuole allestire il maxi schermo a San Siro - Il sindaco Beppe Sala: “Stiamo discutendo con il club e con la prefettura, vogliamo assicurare alle persone di vedere la partita anche in una situazione più tranquilla” ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidente A4: Davide Barucco, tifoso Milan, perde la vita tornando da San Siro

Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Davide Barucco, un 31enne di Bolzano, grande tifoso del Milan.