Maxima d' Olanda rispolvera il vestito che apparteneva al suo guardaroba da principessa

La regina Máxima d'Olanda ha sorpreso tutti rispolverando un elegante abito dal suo guardaroba da principessa per un banchetto con il corpo diplomatico. Indossato per la prima volta nel 2010 e riproposto nel 2011, l'abito è stato abbinato a una delle sue tiare più preziose, custodita gelosamente nella collezione di famiglia.

Per il banchetto con il corpo diplomatico la sovrana olandese ha recuperato un abito indossato la prima volta nel 2010 a cui aveva concesso un bis l'anno successivo. Alla creazione luminosa la regina ha abbinato una delle tiare più amate custodita nello scrigno di famiglia

