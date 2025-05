Maxima d’Olanda preziosa con tiara e ricami oggi come 15 anni fa

...dei suoi abiti iconici, arricchito da una tiara e raffinate decorazioni. Maxima d'Olanda ha dimostrato ancora una volta il suo inconfondibile stile, unendo eleganza e tradizione, mentre incanta con il suo fascino unico e senza tempo. Un tributo alla sua classe innata, a distanza di 15 anni da quando ha indossato per la prima volta questo magnifico ensemble.

preziosacome solo lei sa essere, Maximad’Olanda ha sfoggiato uno dei suoi strepitosi look in occasione di un evento importante. Insieme al marito, il Re Willem Alexander, ha organizzato una cena di gala ad Amsterdam, invitando il corpo diplomatico del Paese. L’occasione perfetta per riciclare uno dei pezzi forti del suo guardaroba, risalente addirittura a quando era ancora soltanto una Principessa.Maximad’Olanda, 15 anni e non sentirliSono trascorsi 15 anni da quando la Regina d’Olanda ha indossato per la prima volta il prezioso abito color rosa cipria firmato Jan Taminiau. Un designer che ai tempi – nel 2010 – era un esordiente ma aveva trovato in Maxima la sua fortuna. Grazie a una prima occasione, nel 2009, in cui la Regina aveva indossato per la prima volta la Post Bag Jacket di sua creazione, realizzata con sacchi postali riciclati (Maxima non si smentisce mai ed è sempre una paladina della sostenibilità). 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Maxima d’Olanda preziosa con tiara e ricami, oggi come 15 anni fa

