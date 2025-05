Maxi operazione della Polizia di Stato a Serra San Bruno | sette arresti per il brutale pestaggio avvenuto durante la festa dell’Epifania

Maxi operazione della Polizia di Stato a Serra San Bruno, dove sette persone sono state arrestate per un brutale pestaggio avvenuto durante i festeggiamenti dell'Epifania. L'operazione segna la conclusione di un'ampia indagine sulla violenta aggressione avvenuta il 6 gennaio in un locale, evidenziando l'impegno delle forze di polizia nella lotta contro la criminalità.

Si è conclusa con l'esecuzione di sette misure cautelari in carcere una complessa indagine condotta dalla Polizia di Stato in merito alla violenta aggressione avvenuta lo scorso 6 gennaio all'interno di un locale di Serra San Bruno, durante una serata di festeggiamenti per l'Epifania. Gli arresti, eseguiti nella mattinata del 13 maggio, rappresentano l'esito di un lavoro investigativo articolato e coordinato dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, condotto congiuntamente dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia e dal Commissariato di Polizia di Serra San Bruno.I sette soggetti arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati gravi come estorsione, lesioni personali, minacce e danneggiamento aggravato. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, a seguito della richiesta formulata dal Pubblico Ministero titolare del fascicolo.