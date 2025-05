Maxi operazione antidroga in provincia di Potenza 17 arresti

Maxi operazione antidroga in provincia di Potenza: i Carabinieri del Comando Provinciale hanno arrestato 17 persone su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia. L'operazione, che coinvolge anche altre province italiane, rappresenta un'importante risposta alle attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Potenza (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando provinciale di Potenza, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione, in provincia di Potenza e in altre province italiane, ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Potenza nei confronti di 17 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, per una sola (un Agente di Polizia Locale), accesso abusivo alla banca dati della MCTC e peculato d’uso. L’indagine, svolta dalla Compagnia Carabinieri di Viggiano, ha consentito di individuare due distinte organizzazioni criminali dedite al traffico e spaccio di stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, ed operanti rispettivamente nella Val d’Agri ed a Picerno e zone limitrofe, capoluogo compreso. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Maxi operazione antidroga in provincia di Potenza, 17 arresti

