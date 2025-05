Maxi furto di Rolex in casa tre condanne

Due uomini sono stati condannati a Bologna per un maxi furto di Rolex avvenuto nel 2020 a San Giovanni in Persiceto. I giudici hanno riconosciuto la loro responsabilità in una serie di furti, infliggendo pene di cinque anni di reclusione durante l'udienza presieduta dal giudice Stefano Levoni. Una sentenza che segna un passo importante nella lotta ai crimini predatori.

Condannati i due uomini ritenuti responsabili di numerosi furti, tra cui un Maxi colpo in un’abitazione a San Giovanni in Persiceto, avvenuto il primo luglio del 2020. Ieri mattina, in tribunale a Bologna, nell’udienza davanti al giudice Stefano Levoni, pm Michela Guidi, sono stati condannati a 5 anni e 5 mesi Salvatore Lapiccirella, 53 anni, e Gianluca Grieco, 49. Due anni e 10 mesi invece a Lara Padovani, 38 anni, la ‘basista’ che poi si era pentita e aveva collaborato. Riconosciuta una provvisionale di 10mila euro più un rimborso delle spese di difesa.I fatti. I tre sono stati condannati per furti commessi tra San Giovanni, Crevalcore e Ravarino. A San Giovanni, nel 2020, hanno messo a segno il colpo ai danni di una coppia, marito e moglie, assistiti nel processo dall’avvocato Gabriele Bordoni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi furto di Rolex in casa, tre condanne

