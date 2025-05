Maxi concerto con Radio 105 | sul palco i big della musica italiana Tutti i nomi

Preparati per un'indimenticabile notte di musica, venerdì 4 luglio, all'Area Park di Porto Garibaldi! Il maxi concerto di Radio 105 porterà sul palco i grandi della musica italiana, in una celebrazione di suoni e emozioni. Non perdere l'occasione di vivere il 105 Summer Festival, l'ultima tappa di un evento imperdibile!

Comacchio è entrata a far parte della tribù di Radio 105. Sì, perché l’Area Park di via Sicilia, a Porto Garibaldi, ospiterà venerdì 4 luglio la quinta e ultima tappa del 105 Summer Festival, il celebre appuntamento estivo di musica dal vivo organizzato dalla nota emittente Radiofonica del gruppo. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Maxi concerto con Radio 105: sul palco i big della musica italiana. Tutti i nomi

