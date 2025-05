Max Pisu al Sipario Strappato di Arenzano | si ride con Affetti instabili

Sabato 17 maggio alle 21, il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospita il comico Max Pisu con il suo spettacolo “Affetti instabili”. Un viaggio esilarante tra relazioni fragili e sorrisi, in un mix di ironia e riflessione. Non perdere l’opportunità di ridere e riflettere sulle dinamiche dell’affetto!

Sabato 17 maggio alle 21 al teatro Il SiparioStrappato di Arenzano, in via Marconi 165, arriva il comico Max Pisu che porterà in scena il suo “Affettiinstabili”, di Riccardo Piferi e Max Pisu.Gli Affetti stabili sono quei rapporti Affettivi consolidati con le persone che più ti sono vicino. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Max Pisu al Sipario Strappato di Arenzano: si ride con “Affetti instabili”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Come finisce Il sipario strappato? Mai fidarsi del marito - Nel finale de Il sipario strappato (1966), la protagonista, Margaret (interpretata da Julie Andrews), riesce a smascherare il piano del marito Philip (Paul Newman), che si rivela essere coinvolto ... 🔗msn.com

Eterno ripetersi banale: il Collettivo Compagnia Adda in scena al Sipario Strappato di Arenzano - Sabato 10 maggio alle 21, il teatro Sipario Strappato di via Marconi ospita “Eterno ripetersi banale”, uno spettacolo che interroga il pubblico su identità, originalità e ripetizione ... 🔗ligurianotizie.it

Il Casanova di Camogli, spettacolo in dialetto al Sipario Strappato - Sabato 26 aprile 2025, alle 21, torna il teatro dialettale al Sipario Strappato di Arenzano (in via Marconi 165) con Il Casanova di Camogli con gli attori della compagnia teatrale Don Bosco. 🔗mentelocale.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milan Games Week & Cartoomics - si alza il sipario

SI ALZA IL SIPARIO SULL’APPUNTAMENTO PIÙ ATTESO DAGLI AMANTI DELLA CULTURA POP Domani partirà ufficialmente la nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics, l’appuntamento preferito dai fan di videogiochi, fumetti, giochi da tavolo, cinema e musica.