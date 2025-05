Maturità 2025 ecco i modelli MAD per sostituzione presidenti e commissari AGGIORNATO con Milano

L'articolo Maturità 2025 esplora i modelli MAD aggiornati per la sostituzione di presidenti e commissari in caso di assenza durante gli esami. Con la gestione affidata agli Uffici Scolastici Provinciali di Milano, vengono forniti tutti i dettagli necessari per garantire un regolare svolgimento delle prove e la corretta assistenza ai candidati.

In caso di assenza dei commissari agli Esami di Maturità2025, è necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali sono incaricati di gestire la procedura, mettendo a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione).

