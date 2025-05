Maturità 2025 | ecco gli elenchi regionali dei presidenti per le nomine IN AGGIORNAMENTO

In vista degli esami di Maturità 2025, gli Uffici scolastici regionali e provinciali stanno aggiornando gli elenchi dei presidenti delle commissioni. La pubblicazione è attesa entro oggi, 13 maggio, come stabilito da una nota ministeriale. Gli esami inizieranno il 18 giugno alle 8.30, con la prima prova scritta pronta a dare il via alle valutazioni.

