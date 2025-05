Maturità 2025 al via | oggi i nomi dei presidenti guida per gli studenti

Oggi, 13 maggio 2025, inizia un'importante fase per oltre 500.000 studenti italiani: la preparazione all'Esame di Stato del secondo ciclo, conosciuto come Maturità 2025. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noti i nomi dei presidenti di commissione, segnando un passo fondamentale nel percorso verso questo traguardo educativo.

oggi, martedì 13 maggio 2025, segna un momento cruciale per gli oltre 500.000 studenti italiani che si preparano all’Esame di Stato del secondo ciclo, meglio noto come Maturità2025. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha comunicato ufficialmente, con la nota n. 17978 del 7 maggio, che questa è la data di pubblicazione degli elenchi dei presidenti di commissione esterni, figure chiave che supervisioneranno le prove in programma a partire dal 18 giugno.Mentre cresce l’ansia tra i maturandi, desiderosi di scoprire chi guiderà le commissioni miste composte da tre commissari interni e tre esterni, il MIM e gli Uffici Scolastici Regionali (USR) mettono a disposizione strumenti e portali per consultare i nominativi. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo passaggio fondamentale, dove trovare gli elenchi e come prepararsi al meglio per l’esame. 🔗Leggi su Quotidiano.net