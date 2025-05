Mattia e Alice soffocati dalla mamma Monia Bortolotti? Nuova perizia sulla morte del bimbo

Una nuova perizia sulla tragica morte di Mattia Zorzi, avvenuta il 25 ottobre 2022, riporta alla luce interrogativi inquietanti. La consulenza della dottoressa Yao Chen aveva già evidenziato un soffocamento causato da una compressione al torace. Oggi, a distanza di anni, si cerca di fare chiarezza nel caso che ha scosso Pedrengo e l'opinione pubblica.

Pedrengo, 13 maggio 2025 – Una perizia per chiarire come è morto Mattia Zorzi, la mattina del 25 ottobre del 2022 a soli due mesi. L’autopsia, eseguita dalla dottoressa Yao Chen (consulente del pm Esposito), aveva stabilito che il bimbo sarebbe morto soffocato per una compressione al torace.Alla luce di quel tragico episodio, venne riesumato il corpicino della sorellina Alice, morta il 15 novembre 2021 a soli quattro mesi. Ma su di lei l’esame (eseguito sempre dalla Chen) non ha potuto fornire dati certi. A processo MoniaBortolotti (difesa dall’avvocato Bosisio), 28 anni, la mamma di Alice e Mattia, accusata di averli uccisi perché non reggeva al loro pianto prolungato.La Corte d’assise (presidente Ingrascì, a latere il collega Guadagnino) per aver un quadro più approfondito e prima di affrontare il tema della capacità di intendere e volere della Bortolotti (ieri assente in aula, si trova nella Rems di Castiglione delle Stiviere) ha deciso di affidare una perizia a Paolo Silvani, anestesista rianimatore pediatrico al San Raffaele di Milano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it