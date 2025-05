Matteo e la vita con la Tourette | “Non voglio sentirmi osservato per i miei tic fanno parte di me”

Matteo Battistel, un ragazzo di 24 anni, condivide la sua esperienza con la sindrome di Tourette, un disturbo del neurosviluppo spesso frainteso. Contrariamente alla percezione comune, i suoi tic non sono solo manifestazioni stravaganti. “Non voglio sentirmi osservato”, afferma Matteo, sottolineando come i suoi tic siano parte integrante della sua identità, oltre gli stereotipi.

La sindrome di Tourette è un disturbo del neurosviluppo molto sfaccettato, eppure la narrazione più diffusa è ferma soltanto a un tratto limitato della condizione, quello delle parolacce. La testimonianza di Matteo Battistel, uno studente di 24 anni che ha scoperto di avere la Tourette soltanto qualche anno fa. 🔗Leggi su Fanpage.it

