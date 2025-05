Mattarella | su valori Ue no compromessi

Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza dei valori fondamentali dell'Unione Europea, ribadendo che dialogo, etica e innovazione sono essenziali per la crescita economica nei paesi di diritto. Questi principi non sono negoziabili e rappresentano le basi su cui costruire una società prospera e coesa, in grado di affrontare le sfide contemporanee.

23.00 "Dialogo costruttivo, senso del bene comune, etica deontologica, così come disposizione a innovare e a contribuire all'accumulazione di capitale sociale produttivo, sono dei presupposti indispensabili alla crescita economica in Stati di diritto avanzati, come lo sono i nostri.Sono anche manifestazioni di quei valori fondamentali da noi condivisi e che hanno forgiato l'identità europea e non ammettono compromessi morali". Così il presidente della Repubblica, Mattarella, all'università di Coimbra. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ne parlano su altre fonti

Mattarella: valori Ue non ammettono compromessi morali

Segnala msn.com: Così il presidente della Repubblica parlando a Coimbra. Le università stimolano alla «conoscenza e al confronto. Sono convinto che ne discendano dialogo costruttivo, senso del bene comune, etica deont ...

Ue, Mattarella rivendica valori Europa:"non ammettono compromessi morali"

notizie.tiscali.it scrive: Coimbra, 13 mag. (askanews) - Nella storica università di Coimbra dove nei secoli si sono alimentate la cultura e la civiltà europee il ...

Mattarella a Coimbra: "I valori europei sono non negoziabili". Appello all’integrazione in vista del vertice Cotec

Riporta msn.com: I valori alla base dell’identità europea non sono negoziabili. Sergio Mattarella lo dice forte e chiaro in un breve intervento a Coimbra dove ha ricevuto un dottorato honoris causa in Economia dall’un ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Marcinelle - Mattarella: Dignità e sicurezza lavoro valori irrinunciabili

A quanti hanno perso familiari, amici e colleghi, vittime del lavoro, al Bois du Cazier e in altre parti del mondo, rinnovo l'espressione dei sentimenti di vicinanza e di solidarietà della Repubblica, conclude il suo messaggio il Presidente della Repubblica.