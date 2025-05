Mattarella riceve Milan e Bologna al Quirinale

Oggi al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto le squadre finaliste della Coppa Italia, Milan e Bologna. Alla cerimonia hanno preso parte le delegazioni delle due società, con dirigenti e giocatori, insieme al presidente del CONI Giovanni Malagò, in un momento di celebrazione dello sport italiano.

AGI - Le squadre finaliste della Coppa Italia, Milan e Bologna, sono state ricevute oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All'incontro hanno partecipato le delegazioni delle due società con i rispettivi dirigenti e giocatori, accompagnati dal presidente del CONI Giovanni Malagò e dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Una tradizione ormai consolidata che, alla vigilia della finale, celebra non solo la competizione sportiva ma anche i valori educativi e civili dello sport. Nel suo discorso, il Capo dello Stato ha sottolineato come “Vi è una comunità nel calcio che, attraverso anche le rivalità, le competizioni, gli incontri, anche qualche nervosismo che si può verificare, è orientata a diffondere lo sport tra i nostri giovani”. Un passaggio particolarmente significativo è stato dedicato al tema del rispetto, soprattutto nei confronti della classe arbitrale: “È importante il riferimento al rispetto per gli arbitri. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella riceve Milan e Bologna al Quirinale

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mattarella riceve Milan e Bologna al Quirinale - AGI - Le squadre finaliste della Coppa Italia, Milan e Bologna, sono state ricevute oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All’incontro hanno partecipato le delegazioni d ... 🔗msn.com

Mattarella riceve al Quirinale Milan e Bologna. Malagò: “Grazie Presidente" - Il Capo dello Stato ha accolto le formazioni che si sfideranno mercoledì sera nella finale di Coppa Italia Alla vigilia della finale di Coppa Italia Frecciarossa, il Presidente della Repubblica Sergio ... 🔗tuttosport.com

Pagina 3 | Mattarella riceve al Quirinale Milan e Bologna. Malagò: “Grazie Presidente" - Particolarmente sentito l’intervento dell’allenatore del Milan, Sergio Conceicao, che ha rivolto un lungo e personale ringraziamento al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: " Per me, per i m ... 🔗tuttosport.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.