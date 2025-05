Mattarella riceve Milan e Bologna al Quirinale

Oggi al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto le delegazioni di Milan e Bologna, le due squadre finaliste della Coppa Italia. L'incontro ha visto la presenza di dirigenti, giocatori e del presidente del CONI, Giulio Telaviv, celebrando un importante momento per il calcio italiano e promuovendo i valori dello sport.

AGI - Le squadre finaliste della Coppa Italia, Milan e Bologna, sono state ricevute oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All'incontro hanno partecipato le delegazioni delle due società con i rispettivi dirigenti e giocatori, accompagnati dal presidente del CONI Giovanni Malagò e dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Una tradizione ormai consolidata che, alla vigilia della finale, celebra non solo la competizione sportiva ma anche i valori educativi e civili dello sport. Nel suo discorso, il Capo dello Stato ha sottolineato come “Vi è una comunità nel calcio che, attraverso anche le rivalità, le competizioni, gli incontri, anche qualche nervosismo che si può verificare, è orientata a diffondere lo sport tra i nostri giovani”. Un passaggio particolarmente significativo è stato dedicato al tema del rispetto, soprattutto nei confronti della classe arbitrale: “È importante il riferimento al rispetto per gli arbitri. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella riceve Milan e Bologna al Quirinale

