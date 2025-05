mattarella riceve le finaliste di coppa italia milan e bologna

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale le finaliste della Coppa Italia Frecciarossa, Milan e Bologna. Durante l'incontro, svoltosi la mattina del 13 maggio, hanno preso parola anche il presidente del Coni e altre figure di spicco, celebrando il valore dello sport e il suo ruolo unificatore nella società.

Milano, 13 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Milan e Bologna, squadre finaliste della CoppaItalia Frecciarossa.Nel corso dell'incontro sono intervenuti il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, gli allenatori delle squadre finaliste Sergio Conceiç o e Vincenzo Italiano, e l'arbitro di gara, Maurizio Mariani.Al termine il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti."Novanta anni fa il Bologna fu definito una squadra che tremare il mondo fa, ma è difficile che il Milan con la sua storia di scudetti e coppe tremi", ha detto Mattarella rivolgendosi all'allenatore della squadra emiliana, Italiano.Il capo dello Stato si è rammaricato di "non poter vedere la partita, neppure in tv. 🔗Leggi su Quotidiano.net