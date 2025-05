Mattarella | Italia e Portogallo accomunate da data del 25 Aprile

Il 25 aprile segna un'importante data per Italia e Portogallo, rappresentando il ricordo di battaglie per la democrazia e la libertà. Nel discorso tenuto a Lisbona, il Presidente Mattarella ha sottolineato il valore condiviso di queste esperienze storiche, evidenziando come entrambe le nazioni si siano unite nella lotta per i diritti fondamentali dei cittadini.

(Agenzia Vista) Portogallo, 13 maggio 2025 "Se prendo ad esempio la nostra storia, essa è stata per certi aspetti segnata da tappe di un tragitto affine. Abbiamo affrontato battaglie simili affinché prevalessero nelle nostre società gli ideali di democrazia, libertà, rispetto dei diritti dei cittadini e pluralismo politico, ripudiando regimi autoritari e oscurantisti. Ho sempre trovato particolarmente evocativo che le rispettive ricorrenze del 25 Aprile accomunino il popolo portoghese e quello Italiano, celebrandone il percorso democratico sostenuto dal coraggio delle rispettive genti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'università di Coimbra. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella: "Italia e Portogallo accomunate da data del 25 Aprile"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mattarella: "Italia e Portogallo accomunate da data del 25 Aprile" - "Se prendo ad esempio la nostra storia, essa è stata per certi aspetti segnata da tappe di un tragitto affine. Abbiamo affrontato battaglie simili affinché prevalessero nelle nostre società gli ideali ... 🔗ilgiornale.it

Mattarella a Coimbra: Italia, Spagna e Portogallo legati da vicinanza, stima e amicizia - “Condividere il privilegio del conferimento con sua maestà il Re di Spagna ed essere presentato dall’eccellentissimo presidente della Repubblica portoghese, è per me ulteriore circostanza di inestimab ... 🔗ilgiornale.it

Mattarella: 'significativo che 25 aprile accomuni Italia e Portogallo' - Coimbra, 13 mag. (Adnkronos) - "Se prendo ad esempio la nostra storia essa è stata per certi aspetti segnata da tappe di un tragitto affine: abbiamo affrontato battaglie simili affinchè prevalessero n ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Presidente Mattarella a Fico affida mandato esplorativo

Il capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera, Fico, il mandato esplorativo, cioè un incarico informale (di solito dato al presidente di una Camera) affinché faccia un nuovo giro di consultazioni per uscire dalla crisi Mattarella ha dato dunque il compito di verificare l'esistenza e fattibilità di una maggioranza politica composta dai Gruppi che sostenevano il governo precedente.