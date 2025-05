Mattarella ai calciatori | ‘siete esempio per i giovani del nostro Paese e degli altri Paesi da cui provenite’

Il Presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza del ruolo dei calciatori come modelli per i giovani, sia in Italia che all'estero. Durante un incontro a Roma, ha ricordato loro che il loro comportamento rappresenta un esempio da seguire, evidenziando il valore sociale che portano con sé e la responsabilità che deriva dal loro successo.

ROMA, 13 MAG – “Rammentate sempre, come è stato detto e come ben sapete, che siete riferimento per tanti giovani del nostroPaese e deglialtriPaesi da cui provenite. Il vostro comportamento è esemplare per i ragazzi e per i giovani. Questo è un valore sulle vostre spalle, sulle vostre capacità di campioni, sulla. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella ai calciatori: ‘siete esempio per i giovani del nostro Paese e degli altri Paesi da cui provenite’

