Mattarella a Coimbra per il Simposio Cotec Europa

Il presidente Sergio Mattarella è giunto a Coimbra, Portogallo, per il XVIII Summit COTEC Europa. Durante l'evento, verrà insignito del Dottorato Honoris Causa, un riconoscimento che condividerà con il re di Spagna, Felipe VI, in un'importante occasione per discutere l'innovazione e la cooperazione tra i paesi europei.

Coimbra (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Coimbra, in Portogallo, per partecipare al XVIII Summit CotecEuropa, nell'ambito del quale riceverà il Dottorato Honoris Causa insieme al re di Spagna, Felipe VI.

Quirinale: Mattarella a Coimbra per vertice Cotec, viaggio in aereo insieme a Draghi - Coimbra, 13 mag. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto in Portogallo, dove a Coimbra concluderà domani il 18/mo Simposio Cotec, insieme al Re di Spagna Filippo VI e ...

**Ue: innovazione e competitività, Mattarella, Re Spagna e presidente Portogallo a Simposio Cotec** - Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Saranno come da tradizione i Capi di Stato di Italia, Portogallo e Spagna, Sergio Mattarella, Marcelo Rebelo de Sousa e Flippo VI, a concludere il 18/mo Summit Cotec Europe ...

