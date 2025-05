Mattarella a Coimbra | I valori europei sono non negoziabili Appello all’integrazione in vista del vertice Cotec

In un breve intervento a Coimbra, Sergio Mattarella afferma con fermezza che i valori europei sono non negoziabili. Durante la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa in Economia, il Presidente della Repubblica italiana lancia un appello all'integrazione, sottolineando l'importanza di sostenere l'unità e l'identità europea in vista del vertice Cotec.

I valori alla base dell' identità europea non sononegoziabili. Sergio Mattarella lo dice forte e chiaro in un breve intervento a Coimbra dove ha ricevuto un d ottorato honoris causa in Economia dall'università della cittadina portoghese . Seppur nella formalità della cerimonia che si è svolta nell'ateneo più antico del Portogallo, con il re di Spagna Felipe VI e il presidente portoghese.

