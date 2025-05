Matrimoni civili lontani da Palazzo Zanca l' unico locale idoneo è il Grecale

Il ristorante "Grecale", situato in via Canalone a Torre Faro, è stato ufficialmente riconosciuto come l'unico locale idoneo per celebrare matrimoni civili al di fuori di Palazzo Zanca. La presidente della commissione Gara, Laura Strano, ha annunciato la notizia durante la seduta della commissione Regolamenti, sottolineando l'importanza di questa scelta per le future celebrazioni.

Il ristorante "Grecale" di via Canalone a Torre Faro considerato al momento l'unicolocaleidoneo a celebrare Matrimonicivili fuori da PalazzoZanca, sede del municipio. E' quanto dichiarato dalla presidente della commissione Gara Laura Strano oggi presente alla seduta di commissione Regolamenti.

