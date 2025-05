Mastantuono Juve il presidente del River Plate raffredda l’ipotesi di una cessione in bianconero | Non c’è fretta la cosa migliore da fare è questa

Il presidente del River Plate, Jorge Brito, frena le voci su un possibile trasferimento di Franco Mastantuono alla Juventus, dichiarando che non c'è fretta e che la situazione va gestita con calma. Le sue affermazioni lasciano aperta la possibilità, ma senza una certezza immediata. Ecco cosa ha detto riguardo al giovane talento argentino.

MastantuonoJuve, Jorge Brito (presidente del RiverPlate) “blocca” la partenza del talentuoso gioiellino argentino: le sue parole. Franco Mastantuono potrà trasferirsi alla Juve a stretto giro di posta? La risposta è “nì”. Quest’interpretazione deriva dalle parole espresse dal presidente del RiverPlate, Jorge Brito. Intervistato da ESPN, il numero uno del club argentino ha voluto “proteggere” il talentuoso trequartista 17enne dai tantissimi accostamenti di calciomercato. Queste sono le sue parole. PAROLE – « L’importante è mantenere la calma con Mastantuono, capendo che ha 17 anni. Non c’è fretta, il River non ha fretta. La cosamigliore da fare è lasciarlo crescere senza toccare nulla. Dobbiamo stare molto attenti e non mettergli addosso più pressione di quanta ne abbia già » .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com