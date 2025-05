Massimo Boldi a Salina per il Premio Troisi

Massimo Boldi, icona della commedia italiana, si prepara a ricevere il Premio Massimo Troisi a Salina. A 80 anni, con oltre 70 film all'attivo, il celebre attore continua a conquistare il cuore di un pubblico eterogeneo. L'isola, famosa per essere stata il set de "Il Postino", aggiunge un tocco di magia a questo riconoscimento.

Salina (ME) – Oltre 70 film girati nell’arco di sei decenni di attività: sempre amato e apprezzato da un pubblico ampio ed eterogeneo: MassimoBoldi, 80 anni a luglio prossimo, riceverà il PremioMassimoTroisi a Salina, l’isola che fu set de “Il Postino”, considerato il testamento cinematografico Troisiano. La XIV edizione di Marefestival si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 giugno: tre giornate ricche di cinema e cultura che all’inizio dell’estate trasformano Salina in una piccola capitale del grande schermo con un ricco parterre di ospiti.Anche per il 2025 la madrina della manifestazione sarà Maria Grazia Cucinotta, interprete del film candidato nel 1996 a 5 Premi Oscar e vincitore di una statuetta per la musica: “Un appuntamento immancabile nella mia agenda – spiega l’attrice – perché continuo a girare il mondo e mi rendo conto che “Il Postino” è rimasto nel cuore della gente; in alcuni Paesi lo fanno vedere anche nelle scuole. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Massimo Boldi a Salina per il Premio Troisi

