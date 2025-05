Maserati a FuoriConcorso con GT2 Stradale e MCXtrema

Maserati sfoggia la sua eleganza e performance al FuoriConcorso, il rinomato evento automobilistico sul lago di Como, il 24 e 25 maggio. La maison italiana presenta le straordinarie GT2 Stradale e MCXtrema, unendo design e innovazione in un contesto di straordinaria bellezza, all'interno delle storiche dimore di Villa del Grumello e Villa S.

MODENA (ITALPRESS) – Dal 24 al 25 maggio, Maserati è protagonista con GT2 Stradale e MCXtrema sul lago di Como, in occasione della sua prima partecipazione a FuoriConcorso, prestigioso evento automobilistico che si svolge ogni anno – dal 2019 – nelle storiche dimore di Villa del Grumello e Villa Sucota, richiamando migliaia di collezionisti, esperti, appassionati d’auto e amanti del “bello”. Ad ogni edizione, l’evento mette in evidenza un aspetto diverso della storia e della creatività automobilistica con una line-up di auto e prototipi personalizzati, iconici, rari e inediti. Il tema di quest’anno è “Velocissimo – Italian Race Cars”, un suggestivo tributo alle vetture da corsa più rappresentative, che hanno fatto la storia del motorsport.In questo contesto si inseriscono le due vetture del Tridente in esposizione: la nuova GT2 Stradale e l’esclusiva MCXtrema, la massima rappresentazione delle performance per del DNA del Marchio. 🔗Leggi su Ildenaro.it

