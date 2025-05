Marvel svela clip esclusiva di Ironheart con Dominique Thorne e data dal 24 giugno

Marvel ha finalmente rivelato dettagli esclusivi su Ironheart, la tanto attesa serie con Dominique Thorne. Con una nuova clip dietro le quinte, il mondo Marvel stuzzica la curiosità dei fan, svelando un assaggio di ciò che ci aspetta a partire dal 24 giugno. Preparati a un'avventura che promette di sorprendere e affascinare!

Il mondo Marvel ha interrotto il silenzio su una delle sue produzioni più attese e discusse, svelando in anteprima dettagli intriganti riguardanti Ironheart. La serie, ormai divenuta un vero e proprio enigma nel corso del tempo, viene presentata con una nuova clip dietro le quinte che anticipa diverse sequenze esclusive. La protagonista, Riri Williams interpretata . L'articolo Marvel svela clip esclusiva di Ironheart con Dominique Thorne e data dal 24 giugno è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Marvel svela clip esclusiva di Ironheart con Dominique Thorne e data dal 24 giugno

Cosa riportano altre fonti

Marvel svela il vero titolo di Thunderbolts: diventa ufficialmente The New Avengers

Lo riporta ecodelcinema.com: La Marvel cambia il titolo di "Thunderbolts" in "The New Avengers" a due settimane dall'uscita, puntando a attrarre un pubblico più vasto e contrastare la diffusione di spoiler online.

Marvel svela un importante spoiler di Thunderbolts a pochi giorni dall’uscita del film

ecodelcinema.com scrive: Marvel ha rivelato un colpo di scena significativo in "Thunderbolts" a pochi giorni dalla premiere, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. Il regista Jake Schreier spiega la strategia dietro ques ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Marvel annuncia le date di uscita per Agatha: All Along, Daredevil: Born Again e Ironheart

Marvel Studios ha confermato le date di uscita per tre delle sue serie televisive più attese: "Agatha: All Along", "Daredevil: Born Again" e "Ironheart".