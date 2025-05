Marvel Daredevil | Rinascita 2 Matthew Lillard svela ruolo limitato e progetti in Scream 6 e FNAF

Recenti rivelazioni hanno ravvivato l'interesse dei fan nel mondo Marvel, con Charlie Cox che anticipa dettagli su "Daredevil: Rinascita 2". Contemporaneamente, Matthew Lillard svela il suo ruolo limitato in questo progetto, mentre parla dei suoi futuri impegni in "Scream 6" e il franchise di "Five Nights at Freddy's". Attendiamo con trepidazione le novità!

Recenti rivelazioni nel mondo Marvel hanno acceso l'interesse dei fan grazie alle anticipazioni espresse da Charlie Cox su Daredevil: Rinascita 2. In un contesto già ricco di attese, l'attore MatthewLillard, noto per il suo contributo alla saga di Scream oltre che al franchise di Five Nights at Freddy's, ha aggiunto ulteriori dettagli riguardo ai .

