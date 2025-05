Martina Franca | Notti prima degli esami cinque incontri per prepararsi alla maturità Da giovedì

A Martina Franca, partono "Notti Prima degli Esami", un ciclo di cinque incontri dedicati agli studenti in preparazione per l’esame di maturità. Ogni giovedì, a partire dal 15 maggio alle 18:00, si svolgeranno presso l’Ospedaletto di via Orfanelli, 5, o a Palazzo Ducale in caso di pioggia, con lezioni utili e stimolanti.

Ogni giovedì, alle 18:00, a partire dal 15 maggio si svolgeranno presso l'Ospedaletto di MartinaFranca in via Orfanelli, 5 (in caso di pioggia a Palazzo Ducale) diverse lezioni dedicate agli studenti che quest'anno affronteranno l'esame di maturità.Gli incontri saranno tenuti da docenti diversi che tenteranno, in un'ora e mezza, di riassumere il programma ministeriale di quinto superiore cercando di creare e tessere collegamenti utili nelle diverse prove d'esame.La rassegna prevede cinque appuntamenti a ingresso gratuito:15 maggio – lezione di Fisica con il professor Martino Micoli (I.I.S.S. "E. Majorana" – MartinaFranca);22 maggio lezione di Storia della Filosofia con il professor Enrico Consoli (Liceo Ginnasio Statale Aristosseno – Taranto);29 maggio – lezione di Storia con la professoressa Antonia Lovecchio

