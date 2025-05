martin scorsese riceverà il premio alla carriera al taormina film festival 2025

Martin Scorsese sarà ospite al Taormina Film Festival 2025, dove riceverà il prestigioso premio alla carriera. Dal 10 al 14 giugno, il celebre regista americano tornerà in Sicilia, consolidando il legame speciale con l'Italia, un paese che ha ispirato gran parte della sua straordinaria filmografia. Un evento imperdibile per gli amanti del cinema.

