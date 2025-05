Marks & Spencer un caso esemplare di attacco cyber

Marks & Spencer rappresenta un caso esemplare di attacco cyber. Dallo scorso 25 aprile, la storica catena britannica è stata colpita da una gravissima violazione informatica, costringendola a fronteggiare gravi disagi operativi. A oltre due settimane dall'incidente, il sistema e-commerce è ancora fuori servizio, evidenziando la vulnerabilità delle aziende ai rischi digitali.

Nelle ultime settimane ho seguito la tragedia che, a partire dallo scorso 25 aprile, ha messo in ginocchio Marks& Spencer.A oltre due settimane dall’attacco informatico subito, la grande catena britannica di vendite al dettaglio, non è ancora riuscita a ripristinare il sistema e-commerce, che da solo generava circa 3,8 milioni di sterline di ricavi al giorno (alla data in cui scrivo siamo vicini ai 50 milioni di sterline di mancato fatturato).A questo si aggiungono altri problemi connessi all’impossibilità di approvvigionarsi di alcuni prodotti alimentari e al blocco delle ricerche di personale.In tutto ciò il titolo ha fatto un meno 7 per cento in Borsa.Non mancano ulteriori effetti collaterali sulla filiera. Il fornitore della parte alimentare Greencore ha dovuto gestire gli ordini con carta e penna e aumentare le consegne. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Marks & Spencer, un caso esemplare di attacco cyber

