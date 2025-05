marko bošnjak chi è il cantante della croazia all eurovision 2025

Marko Bošnjak, nato l'11 gennaio 2004 a Mostar, è il talentuoso cantante che rappresenterà la Croazia all'Eurovision 2025 con la sua canzone "Poison Cake". Con una voce unica e un grande carisma, promette di conquistare il pubblico europeo e di lasciare il segno in questa prestigiosa competizione musicale.

Tanti i cantanti in gara da diversi Paesi europei e tra questi spicca il nome di MarkoBošnjak, il giovane cantante che rappresenterà la Croaziaall'Eurovision con la canzone Poison Cake.MarkoBošnjak è nato a Mostar, in Bosnia ed Erzegovina, l'11 gennaio 2004 sotto il segno del Capricorno. Cresciuto a Prozor, nel cuore della Bosnia, comincia a cantare all'età di cinque anni nel coro della chiesa. Dotato di un talento evidente, già in questi anni vince importanti premi, tra cui il Djeca Pjevaju Isusu festival. Durante gli anni dell'adolescenza, esasperato per alcuni problemi con i propri coetanei, decide di spostarsi a Zagabria e cercare fortuna in Croazia, lavorando tra l'altro anche in alcuni night club o in ristoranti della catena KFC.Nonostante le necessità di sbarcare il lunario in vario modo, non abbandona la musica, e diventa anzi rapidamente virale con le sue canzoni e i suoi video sui social.