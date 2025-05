marito assolto dall accusa di maltrattamenti la moglie fa ricorso ma perde di nuovo e finisce indagata col nuovo compagno

Un caso giudiziario si complica a Brescia: la moglie di un marito assolto dall'accusa di maltrattamenti tenta di impugnare la sentenza, ma perde nuovamente e si ritrova indagata insieme al nuovo compagno. Le spese legali sono ora a suo carico, mentre gli inquirenti avviano nuove indagini a suo carico.

Brescia, 13 maggio 2025 - Impugna l'assoluzione dell'ex Marito a suo dire maltrattante e violento ai fini delle statuizioni civili e si ritrova la sentenza di primo grado confermata, tutte le spese legali a carico e in più la trasmissione degli atti in procura perché gli inquirenti indaghino su di lei e il nuovo fidanzato, un finanziere, per falsa testimonianza. E' l'epilogo di un processo d'appello che si è concluso in Corte a Brescia. Un caso che aveva fatto molto discutere. Imputato era un Marito originario del Bangladesh accusato di maltrattamenti e di violenza sessuale nei confronti della ex moglie, una connazionale di 29 anni, madre delle sue due figlie. L'uomo, assistito dall'avvocato Gabriella Pezzotta, era stato assolto con formula piena in primo grado ('perché il fatto non sussiste').