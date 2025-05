Mario Paciolla non fu suicidio | inchiesta su un caso ancora aperto

La morte di Mario Paciolla, cooperante italiano in Colombia, continua a sollevare interrogativi. Nonostante la versione ufficiale parli di suicidio, l'inchiesta di Fanpage.it svela anomalie e contraddizioni. Attraverso testimonianze esclusive e prove inquietanti, emergono segnali di un grave pericolo che minacciava Mario nei giorni precedenti alla sua tragica scomparsa.

L'inchiesta di Fanpage.it sulla morte del cooperante italiano in Colombia. Le falle e le contraddizioni della tesi del suicidio. Le testimonianze esclusive e le prove che mostrano come Mario sarebbe stato in grave pericolo negli ultimi giorni della sua vita. 🔗Leggi su Fanpage.it

